PSG - Barcelone : L’annonce fracassante du vestiaire parisien !

Le PSG s'est raté face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions. Battu par le club catalan (2-3), le groupe de Luis Enrique va devoir l'emporter à Montjuïc mardi prochain à l'occasion du match retour. Questionné sur une possible remontada de son équipe, Nuno Mendes veut croire en ses chances.

Il a été l'une des rares satisfactions du PSG ce mercredi soir. Tranchant sur son côté gauche, Nuno Mendes n'est pas passé loin d'inscrire l'un des buts de l'année, mais sa chevauchée dans la surface a été stoppé par un défenseur du FC Barcelone. Son activité n'a pas permis au PSG d'arracher la victoire, mais l'ancienne pépite du Sporting Portugal se montre optimiste pour la suite.

Nuno Mendes relativise après la défaite

« Déçu de la prestation de l’équipe ce soir ? Non, je ne pense pas. Je crois que l’équipe a été bien dans le match. Elle a réussi à faire ce qu’elle devait faire. Malheureusement, on sort de la rencontre avec une défaite. Mais le quart de finale n’est pas terminé, on a un autre match pour renverser la vapeur. Les points positifs ? Ce sont les résultats qui comptent. On a quelques fois été déconnecté du match et c’est là où ils ont marqué » a confié Nuno Mendes au micro de Canal +.

« On a encore un match pour renverser la tendance »