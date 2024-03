PSG : Barcelone interpelle Dembélé avant le choc

Alexis Brunet

C'est officiel, le PSG affronter le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions. Une rencontre symbolique pour un homme, Ousmane Dembélé. L'attaquant parisien était encore un joueur du Barça il y a quelques mois. Ces anciens coéquipiers le connaissent donc très bien, et ils se méfient de lui.

Les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions sont maintenant connues. Le Real Madrid défiera Manchester City, le Bayern Munich affrontera Arsenal, l'Atlético de Madrid sera opposé à Dortmund, et le PSG devra se frotter au FC Barcelone. Une opposition qui va rappeler de nombreux souvenirs aux Parisiens.

Araujo complimente Mbappé

Ce match face au FC Barcelone sera l'occasion pour Kylian Mbappé de briller encore une fois en Espagne avec le PSG, avant de rejoindre très probablement le Real Madrid l'été prochain. Avant de sans doute retrouver le Français en Liga, Ronald Araujo va donc devoir défendre sur lui en Ligue des Champions. Le défenseur du Barça sait que cela sera très compliqué. Ses propos sont rapportés par Mundo Deportivo . « C'est un grand rival, un grand joueur. Pour moi, aujourd'hui, c'est le joueur le plus déséquilibrant en un contre un, et un joueur très important pour eux (le PSG). Je ne sais pas encore à quel poste je vais jouer, mais nous connaissons la qualité de ce joueur. »

Dembélé va retrouver le FC Barcelone