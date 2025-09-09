PSG - Ballon d’Or : L’annonce qui va dégoûter Ousmane Dembélé !

Pierrick Levallet

Le 22 septembre, France Football rendra son verdict pour le lauréat du Ballon d’Or 2025. Auteur d’une saison fantastique avec le PSG, Ousmane Dembélé fait naturellement partie des grands favoris. Mais l’attaquant de 28 ans pourrait également se faire doubler par l’un de ses coéquipiers chez les Rouge-et-Bleu : Achraf Hakimi.

D’ici quelques jours, nous connaîtrons enfin l’identité du Ballon d’Or 2025. France Football annoncera son verdict le 22 septembre au Théâtre de Châtelet à Paris. Ousmane Dembélé fait naturellement partie des grands favoris pour rafler le graal. Il faut dire que l’attaquant de 28 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs) en plus d’avoir aidé le PSG à remporter sa première Ligue des champions de son histoire.

Ousmane Dembélé a de la concurrence au PSG pour le Ballon d'Or Mais d’autres joueurs du PSG peuvent prétendre à obtenir le Ballon d’Or cette année. On peut notamment penser à Vitinha, vainqueur de la Ligue des nations avec le Portugal en plus d'être une pièce maîtresse du milieu de terrain parisien, ou encore Achraf Hakimi. Le latéral droit de 26 ans s’est révélé être un joueur complet cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Très solide en défense, l’international marocain s’est aussi montré à l’aise en attaque (11 buts et 16 passes décisives en 55 rencontres).