PSG - Ballon d'or : «Ce sont des menteurs», la terrible accusation !

On ne pourra pas reprocher à Achraf Hakimi d'avoir fait dans la langue de bois ou d'avoir tenu discours lisse et de façade. Lorsque Bertrand Latour l'avait interrogé sur le Ballon d'or, finalement décerné à Ousmane Dembélé en septembre dernier, le défenseur du PSG disait pleinement mériter le Saint-Graal individuel suprême. Le club parisien avait tenté de couper la séquence au montage d'après le journaliste de Canal+.

Avant la Supercoupe d'Europe remportée par le PSG contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), Achraf Hakimi accordait une interview à Canal+ afin d'évoquer les succès de la saison passée et la suite des opérations avec le Paris Saint-Germain. Elément phare des victoires du club de la capitale, l'arrière latéral marocain qui a prolongé son contrat en février dernier affirmait lui aussi mériter le Ballon d'or alors que le PSG faisait campagne pour Ousmane Dembélé.

«On a bien compris que le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas qu'il réponde ça» D'après différents médias, le PSG n'aurait pas apprécié la franchise d'Achraf Hakimi lors de son entrevue avec le journaliste Bertrand Latour. Au point où il a été question d'une tentative de censure émanant de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain. Pour Aliotalk, Latour a confirmé la tendance en live. « L'interview avec Hakimi ? C'était un bon moment parce que je trouve qu'en plus il a été sincère dans ses réponses. Je n'imaginais pas pour être honnête qu'il dise mériter le Ballon d'or. Je pensais qu'il ferait une réponse plus convenue. C'est sans doute ce qu'attendait le Paris Saint-Germain. On a bien compris que le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas qu'il réponde ça, mais je l'ai trouvé courageux ».