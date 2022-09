Foot - PSG

PSG : Quelle Juventus va se présenter au Parc ?

Publié le 4 septembre 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Ce mardi, le Paris Saint-Germain débutera sa campagne européenne avec une affiche de gala, puisque c’est la Juventus qui débarquera au Parc des Princes. Dans son histoire, le PSG n’a jamais gagné face aux Bianconeri... qui se présentent toutefois à ce rendez-vous bien mal en point ! Style de jeu minimaliste, blessures en cascade et résultats décevants, l’équipe de Massimiliano Allegri est très critiquée en Italie, où l’on ne donne pas cher de sa peau face à l’armada parisienne.

La nouvelle ère du PSG version Christophe Galtier et Luis Campos a commencé très bien. Si tout n’a pas été rose sur le mercato, l’effectif parisien a montré de très belles choses depuis le début de la saison avec une force offensive impressionnante, menée bien sûr par le trio formé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. La victoire face au FC Nantes l’a encore montré (0-3), avec Galtier qui s’est même payé le luxe de reposer la star brésilienne en vue d’un grand rendez-vous qui se profile ce mardi. La Ligue des Champions, obsession du PSG version QSI, va ouvrir ses portes et c’est tout de suite une très belle affiche qui se présente avec la Juventus qui va venir au Parc des Princes. Les deux équipes se sont très peu croisées ces dernières années, mais il est à noter que le PSG n’a jamais gagné contre La Vieille Dame avec 7 défaites et 2 matchs nul.

Le PSG pourrait décrocher une victoire historique

L’histoire pourrait toutefois changer ce mardi ! La Juventus qui va affronter le PSG est en effet très loin de l’ogre qui raflait tout en Serie A et qui a atteint deux finales de Ligue des Champions en trois ans. Depuis trois ans elle se cherche et après avoir opté pour la possession de Maurizio Sarri ou le jeu innovateur d’Andrea Pirlo, les dirigeants ont décidé de revenir au pragmatisme froid de Massimiliano Allegri. Le problème... c’est que ça ne marche pas. Connu pour son aversion pour le beau jeu, le technicien toscan n’a absolument pas profité de ses deux années sabbatiques pour essayer de changer un peu sa vision du football. Pire, sa Juventus n’a jamais semblé aussi faible et fébrile.

Une Vieille Dame qui ne fait plus peur à personne

L’exemple parfait et la rencontre de ce samedi, face au rival historique de la Fiorentina (1-1). Après un but marqué très tôt dans le match par l’ancien marseillais Arkadiusz Milik, la Juventus n’a plus vu le jour et peut même s’estimer heureuse de partir d’Artemio Franchi avec le point du match nul. Ce but de Milik est d’ailleurs le seul tir cadré de toute la rencontre pour les Bianconeri , qui ont totalisé 4 tirs au total et affichent une possession de 40%. En face, la Fiorentina a fait 17 tirs, en a cadré 5 et a eu la main mise sur la rencontre avec 60% de possession et leur victoire s’est envolée seulement à cause d’un Mattia Perin qui a arrêté le penalty de Luka Jovic... concédé par un certain Leandro Paredes.

« On s’est entrainé à faire une très bonne phase défensive »

Ne comptez pas sur Massimiliano Allegri pour reconnaitre la domination insolente de son adversaire face à une Juventus apathique, qui n’a fait que se défendre pendant toute la rencontre face à la Fiorentina. Bien au contraire, le coach de 55 ans s’en est tiré avec une pirouette à quelques jours du match face au PSG. « Notre attitude ? Disons qu’on s’est entrainé à faire une très bonne phase défensive » a déclaré en conférence de presse un Allegri qui semble déjà prendre les devants et minimise cette rencontre au Parc des Princes. « On va voir ce qui se passera dans trois jours, mais ce n’est pas une rencontre importante. Celle vraiment importante sera face à Benfica à la maison. Nous allons la préparer comme il faut, mais pour nous celles contre Benfica et le Maccabi Haifa seront plus importantes ».

Di Maria absent pour son retour au Parc des Princes ?

La seule chose qui peut adoucir les critiques à l’encontre de Massimiliano Allegri, c’est qu’il n’a clairement pas eu de chance concernant les blessures. A l’infirmerie de la Juventus ont peu en effet trouver un Federico Chiesa qui ne reviendra qu’en décembre ou janvier prochain, un Paul Pogba qui est blessé au moins jusqu’en octobre, un Adrien Rabiot touché à la cuisse est absent pour au moins une semaine ainsi qu’un Wojciech Szczęsny récemment sorti sur blessure et qui devrait revenir dans deux semaines. A ces joueurs, on pourrait même y ajouter un Angel Di Maria sorti prématurément face à la Fiorentina et pas vraiment en grande forme, sans oublier un Danilo qui a terminé la rencontre sur une jambe.

