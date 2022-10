Foot - PSG

PSG : Au coeur des polémiques, Mbappé affiche un souhait fort pour l’OM

Publié le 15 octobre 2022 à 20h30

Amadou Diawara

Depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé est au coeur des polémiques. Mais alors que le Classique face à l'OM se profile, le numéro 7 du PSG veut laisser tous les problèmes extra-sportifs de côté pour se concentrer sur le football. Et il compte bien frapper un grand coup au Parc des Princes face au rival marseillais.

Il y a quelques jours, Daniel Riolo a fait une révélation qui a eu l'effet d'une bombe. Comme le journaliste français l'a annoncé sur les ondes de RMC Sport, Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG dès le mois de janvier, et ce, malgré sa prolongation à la fin de la dernière saison.

Kylian Mbappé veut oublier les polémiques

Pour ne pas arranger les affaires de Kylian Mbappé, de nouvelles informations fracassantes ont été révélées par la presse. En effet, d'après Mediapart , la direction du PSG aurait mandaté une agence de communication pour salir l'image de son numéro 7. Toutefois, malgré toutes ces polémiques, Kylian Mbappé veut rester concentré sur le football et ses performances sur le terrain.

Kylian Mbappé veut faire forte impression contre l'OM