Foot - PSG

PSG : Après Sergio Ramos, voilà les records qui vont tomber cette saison

Publié le 30 octobre 2022 à 13h00 - mis à jour le 30 octobre 2022 à 13h04

Arthur Montagne

En décrochant un 30e match sans défaite samedi, Sergio Ramos a battu un record d'invincibilité avec le PSG. En effet, avant le défenseur espagnol, seul Rai avait réussi une pareille série en ne perdant aucun de ses 29 premiers matches. Mais ce n'est probablement pas le seul record qui va tomber cette saison du côté du PSG.

La saison du PSG est partie sur des bases impressionnantes et plusieurs records ont déjà été battus à l'image du but le plus rapide du club en Ligue 1 inscrit par Kylian Mbappé contre le LOSC. A 16 ans, 4 mois et 29 jours Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club de la capitale avant de devenir le premier joueur né en 2006 à disputer un match de Ligue des Champions. Enfin, grâce à la victoire contre Troyes (4-3), Sergio Ramos vient d'enchaîner un 30e match sans défaite et n'a donc toujours pas connu la défaite avec le PSG. L'Espagnol bat ainsi un record de Rai. Et ce n'est probablement pas terminé !

30 - Sergio Ramos n’a perdu aucun de ses 30 premiers matches avec Paris toutes compétitions confondues, un record pour un joueur sous les couleurs du PSG (dépassant celui établi par Rai – 29). Patron. #PSGESTAC pic.twitter.com/P9fXFfv0dX — OptaJean (@OptaJean) October 29, 2022

Mbappé, bientôt meilleur buteur de l'histoire du PSG

En effet, plusieurs records pourraient être battus cette saison, et le plus attendu est celui du meilleur buteur de l'histoire du PSG. Un record pour l'instant détenu par Edinson Cavani avec 200 réalisations, mais Kylian Mbappé a encore démarré la saison sur des bases impressionnantes. Avec 188 buts au compteurs, l'attaquant français ne pointe plus qu'à 12 longueurs du Matador qu'il effacera des tablettes après la Coupe du monde.

Verratti en lice pour devenir le Parisien le plus capé

Autre record important, celui du Parisien le plus capé de l'histoire. Un record détenu par Jean-Marc Pilorget, qui a disputé 435 matches avec le PSG, depuis 1989. Mais en disputant son 395e match sous la tunique parisienne samedi, Marco Verratti se rapproche grandement de ce record qu'il peut espérer battre cette saison s'il dispute tous les matches et que le PSG va au bout en Coupe de France et en Ligue des champions. Il est donc plus probable que l'Italien devienne le joueur le plus capé de l'histoire du PSG en début de saison prochaine.

Nombre de buts en Ligue 1 et sur une saison

Porté par son trio Messi-Neymar-Mbappé, le PSG empile les buts depuis le début de saison. Ainsi, les Parisiens ont déjà inscrits 50 buts en 18 rencontres, soit environ 2,8 buts par match en moyenne. Des standards proches de ceux du PSG lors de la saison 2017-2018 durant laquelle les Parisiens avaient inscrits 171 buts en 57 rencontres ce qui représente donc 3 buts par match en moyenne. Lors de cette même saison, le PSG avait également battu son record de but en Ligue 1 avec 108 réalisations (2,84 buts par match) contre 36 buts en 13 rencontres jusque-là en championnat (2,78 buts par match). En poursuivant ainsi, le PSG peut donc battre de nouveaux records.

Messi et Neymar menacent un record de Di Maria