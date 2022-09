Foot - PSG

PSG : Mbappé lâche une sortie surréaliste

Publié le 14 septembre 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Il y a un peu plus d'un an, le PSG retrouvait le FC Barcelone en Ligue des champions. L'occasion pour Kylian Mbappé de marquer les esprits avec un triplé magistral au Nou Camp. L'attaquant français estime d'ailleurs être passé dans une autre dimension ce soir-là.

La seconde partie de saison 2020-2021 a été marquée par le parcours en Ligue des champions pour le PSG, qui avait atteint les demi-finales. Un parcours notamment mis en valeur par la prestation impressionnante de Kylian Mbappé auteur d'un triplé lors de la victoire au Nou Camp (4-1). L'attaquant français estime même être passé dans une autre dimension après cette prestation.

🔝📺✨Notre numéro 7⃣ @KMbappe évoque ses meilleurs moments en @ChampionsLeague avec le @PSG_inside ❤️💙 pic.twitter.com/kRNaxJBQCS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2022

«Je passe de très bon joueur à un top top joueur»

« Barcelone-PSG 2021. C’est la transformation. Je pense que cette nuit-là, je passe de très bon joueur à un top top joueur. On a vraiment réussi à poser notre jeu ce soir-là et je marque un triplé au Camp Nou, donc c’est sur que c’est quelque chose de spécial et franchement j’étais fier parce qu’il fallait jouer avec beaucoup de personnalité. Comme je dis toujours, dans la soirée de Ligue des Champions, les joueurs ne peuvent pas se cacher, et ce soir-là, on ne s’était pas caché », lâche Kylian Mbappé au micro de PSG TV avant de revenir sur une autre grande prestation européenne avec le PSG.

PSG-Bayern, l'autre masterclass

« PSG-Bayern 2017. Je venais de digérer un transfert exorbitant à 18 ans et là c’est un premier match à domicile. J’étais dans mon élan monégasque. On avait réussi à jouer contre une grosse équipe. On gagnait à la maison, ça permettait d’envoyer un message. On avait réussi à faire une grosse prestation. Etre ovationné par le Parc de Princes, c’est sûr que c’est spécial. C’était la meilleure façon de lancer mon aventure parisienne », ajoute Kylian Mbappé qui rêve désormais de soulever le trophée en fin de saison.

La victoire en C1, le rêve de Mbappé