PSG : Après Rabiot, Kylian Mbappé réclame… 250M€ !

Parti du PSG l’été dernier pour le Real Madrid, Kylian Mbappé est entré en guerre avec son ancien club. En effet, le capitaine de l’équipe de France s’estime lésé de 55M€ de primes et salaires impayés. Mais voilà qu’après ce qui est arrivé avec Adrien Rabiot, Mbappé réclamerait beaucoup plus que ces dizaines de millions d’euros. Explications.

250M€ pour Mbappé ?

Après ce qui est arrivé entre le PSG et Adrien Rabiot, Kylian Mbappé voudrait donc en faire de même. Et selon les informations du Monde, la somme réclamée par le Français irait finalement bien au-delà des 55M€. On parlerait ainsi là de 250M€ au total en comptant les dommages et intérêts, les congés payés et les droits d’un salarié.