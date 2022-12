PSG : Après Neymar, le PSG tremble pour Marquinhos

Thibault Morlain

Alors que la Coupe du monde touche donc à sa fin, les joueurs vont prochainement retrouver le chemin de l'entraînement avec leur club. La question est de savoir dans quel état ils seront pour poursuivre la saison. Au PSG, on peut notamment s'inquiéter concernant les Brésiliens. Les confidences de Neymar n'ont échappé à personne et voilà que le cas Marquinhos pourrait aussi être un problème.

Pour le Brésil, la Coupe du monde a été un énorme échec. La Seleçao rêvait d'une sixième étoile, le parcours s'est finalement terminé en quart de finale face à la Croatie. Une terrible désillusion qu'il faut donc digérer et cela n'est pas simple. Cela pourrait alors avoir un impact pour le reste de la saison et le PSG a de quoi s'inquiéter.

« Il est triste »

Avec Neymar et Marquinhos dans ses rangs, le PSG pourrait récupérer des joueurs fragilisés mentalement suite à l'échec du Brésil. Le numéro 10 de la Seleçao ne l'a d'ailleurs pas cachant, assurant être « détruit psychologiquement ». Et voilà que pour Marquinhos aussi, ça a du mal à passer. Alors que le le défenseur central du Brésil a manqué son tir au but contre la Croatie, un de ses proches a assuré pour L'Equipe : « Il est triste, très abattu ».

« Il va surmonter tout ça »