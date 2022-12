PSG : Après leur divorce, Wanda Nara veut dépouiller Mauro Icardi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après huit ans de vie commune, Wanda Nara s'est séparée de Mauro Icardi, malgré une dernière tentative de réconciliation. Désormais, les deux anciens tourtereaux vont devoir rédiger les papiers, qui officialiseront ce divorce. Et Wanda Nara, qui a géré la carrière du joueur ces dernières années, a fait part de ses attentes à son avocate.

Le voyage aux Maldives n'aura rien changé. « J'ai essayé parce que je pense qu'une relation de tant d'années méritait une autre chance... Mais ça n'a pas marché » a confié Wanda Nara, qui a, dans la foulée, officialisé sa séparation avec Mauro Icardi, prêté par le PSG à Galatasaray cette saison.

Jackpot pour Wanda Nara

Désormais, Wanda Nara et Mauro Icardi vont devoir entériner ce divorce et déterminer, notamment, qui obtiendra la garde de leurs deux enfants. Selon Cuidad Magazine , la jeune femme pourrait aussi récupérer près de 94M€ en termes de biens immobiliers et autres articles de luxe.

« Elle veut obtenir la moitié des biens communs, dont les gains d'Icardi »