PSG : Après les critiques, Mbappé répond à Luis Enrique

Alors qu’il avait inscrit un triplé pour offrir la victoire au PSG face au Stade de Reims juste avant la trêve internationale (3-0), Kylian Mbappé avait été critiqué par Luis Enrique. Ce dernier estimait que malgré ses trois buts, l’international français aurait pu faire encore plus. Des propos auxquels il a répondu ce vendredi.

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui (...) Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus. C'est mon opinion mais j'ai peut-être tort . » Malgré son triplé, Luis Enrique n’était pas vraiment satisfait de la prestation de Kylian Mbappé face au Stade de Reims (3-0). L’entraîneur de PSG en demande encore plus au capitaine de l’équipe de France, et cela ne dérange pas du tout ce dernier.

«Je sais qu’il a beaucoup à m’apporter, beaucoup à m'apprendre»

« Il faut lui demander à lui pourquoi ce timing, mais je l'ai très bien pris. Comme j’ai dit, c'est un grand entraîneur. Je sais qu’il a beaucoup à m’apporter, beaucoup à m'apprendre. Je suis à un moment de ma carrière où j’ai vraiment envie d’élargir ma palette, d’être un joueur complet. Depuis le premier jour où on s’est côtoyé je lui ai dit, quand je suis revenu du loft, qu'il n'aurait aucun problème avec moi. Tout ce que je voulais c’était jouer au foot, progresser et gagner des titres, on était d’accord sur ça », a déclaré Kylian Mbappé ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la rencontre entre l’équipe de France et Gibraltar.

