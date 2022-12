PSG : Après le retour surprise de Mbappé, Galtier envoie un énorme message

Amadou Diawara

De retour au Camp des Loges seulement trois jours après la finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé était aligné d'entrée ce mercredi soir face à Strasbourg. Et le numéro 7 du PSG a donné raison à Christophe Galtier de faire ce choix. Alors que Kylian Mbappé a inscrit le but victorieux face au Racing, le technicien du PSG a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

De retour à l'entrainement avec le PSG seulement trois jours après la finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a été titularisé par Christophe Galtier pour la reprise de la Ligue 1 ce mercredi soir. Un choix du technicien parisien qui a été payant. En effet, Kylian Mbappé a offert la victoire au PSG dans les derniers instants de la partie face à Strasbourg (2-1), et ce, grâce à un nouveau penalty inscrit. Présent en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier n'a pas tari d'éloge à l'égard de Kylian Mbappé.

«Il voulait jouer les deux matchs pour les gagner et il l’a montré»

« Quels mots avez-vous pour décrire la prestation de Kylian Mbappé, qui vous donne la victoire en toute fin de match dix jours après avoir disputé la finale de la Coupe du monde ? Que dire de lui encore une fois… Ce n’est pas simple. Il est sur la continuité de ce qu’il a fait au Qatar, dans cette Coupe du monde. Il a bénéficié de très peu de jours de repos. Avoir été au bout de la compétition avec ce parcours exceptionnel - malgré la tristesse et la déception de ne pas avoir remporté ce trophée - et les quelques jours de récupération qu’il a eus lui permettent d’être en rythme », a confié Christophe Galtier, avant d'en rajouter une couche.

«Il a été l’élément déclencheur de cette victoire»