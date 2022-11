PSG : Après cette désillusion, Sergio Ramos reçoit un terrible message

Amadou Diawara

Malgré sa résurrection au PSG, Sergio Ramos n'a pas été convoqué par Luis Enrique pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Selon Lothar Matthäus, le sélectionneur de l'Espagne aurait pris cette décision car il fait confiance à la jeune génération et parce qu'il estimerait que le numéro 4 du PSG a fait son temps avec la Roja.

Après une première saison cauchemardesque sous les couleurs du PSG, Sergio Ramos s'est totalement relancé ces derniers mois. Epargné par les pépins physiques, l'ex-capitaine du Real Madrid a retrouvé de sa superbe et a enchainé les prestations de haute volée depuis le début de l'exercice 2022-2023. Toutefois, cela n'aura pas suffi pour convaincre Luis Enrique. En effet, le sélectionneur de l'Espagne a préféré se passer des services de Sergio Ramos (36 ans) pour la Coupe du Monde au Qatar, qui a lieu actuellement. Et à en croire Lothar Matthäus, le numéro 4 du PSG ne devrait plus jamais défendre les couleurs de la Roja .

«Son temps en équipe nationale est terminé»

« (Avez-vous été surpris que Sergio Ramos ne figure pas dans la liste de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne ?) C'est un cas similaire à celui de (Toni) Kroos. Son temps en équipe nationale est terminé, et Luis Enrique fait déjà confiance à la prochaine génération. Il était l'un des meilleurs au monde, et maintenant il a retrouvé un certain niveau. Je suis heureux pour lui, mais Luis Enrique est content avec ses joueurs, qui sont ceux qui vont performer pour lui dans le futur. (Hans-Dieter) Flick a fait de même avec (Mats) Hummels » , a jugé Lothar Matthäus lors d'un entretien accordé à Marca .

«Pourquoi je n'ai pas convoqué Sergio Ramos ?»