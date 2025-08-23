PSG : Après avoir fait le buzz, Dembélé révèle un amusant secret !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion de la finale de Ligue des Champions remportée par le PSG face à l’Inter Milan, Ousmane Dembélé avait fait le buzz malgré lui. En effet, les images déterminées du Français attendant la relance du gardien adversaire pour faire le pressing avaient fait le tour du monde. Que se passait-il alors dans la tête de Dembélé ? Le secret a été révélé par le principal intéressé.

Au PSG, Luis Enrique a réussi à impliquer tout le monde dans le pressing. Ousmane Dembélé le premier. On a d’ailleurs pu voir ça lors de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. En effet, à chaque 6 mètres de Yann Sommer, le Français était dans les starting-blocks pour partir faire le pressing. Des images où Dembélé apparaissait alors déterminé comme jamais et qui ont fait un certain buzz.

« C’est juste que je suis fatigué » Interrogé par FourFourTwo, Ousmane Dembélé est d’ailleurs revenu sur ces séquences. C’est alors que le numéro 10 du PSG a révélé : « Ce n’est pas de la concentration. C’est juste que je suis fatigué. Après, 3, 4, 5 sprints, quand je fais cette position là, c’est juste pour récupérer, récupérer des courses. Je regarde un peu, je me dis « attends un peu avant de faire la passe, il faut que je récupère le plus possible » ».