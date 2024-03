PSG : Après avoir choqué Mbappé, il lâche une grande annonce

Thibault Morlain

Il y a quelques mois de cela, Kylian Mbappé, accompagné d’autres joueurs du PSG, avait été choqué du KO en 9 secondes infligé par Cédric Doumbè à Jordan Zebo. Au rendez-vous pour le premier combat de Doumbè au PFL, la star du PSG le sera visiblement à nouveau pour le combattant tant attendu en France ce jeudi soir entre Cédric Doumbè et Baki, Baysangur Chamsoudinov.

Après avoir assuré sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG rejouera dimanche à 13h face à Reims. De quoi donner la possibilité aux joueurs de Luis Enrique d'être de sortie ce jeudi soir. En effet, Kylian Mbappé et compagnie seront là pour assister au combat du PFL entre Cédric Doumbè et Baki. Une présence de Mbappé officialisée par le premier combattant.

« Mbappé va revenir »

Ce jeudi soir, il y aura du très beau monde pour assister au combat entre Cédric Doumbè et Baki. Ça sera notamment le cas de Kylian Mbappé et de certains de ses coéquipiers au PSG, eux qui étaient déjà là lors du combat face à Jordan Zebo. En conférence de presse ce mercredi, Doumbè a ainsi annoncé : « Mbappé sera-t-il présent ? Il va revenir, car il était tellement choqué. Il va prendre toute l'équipe et revenir. Il y a aura du Joakim Noah, Vincent Cassel, DJ Snake, Gims, Kaaris ».

« Le public veut voir ce combat »