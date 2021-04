Foot - PSG

PSG : Ander Herrera envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 19 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Après le doublé de Kylian Mbappé contre l'ASSE (3-2), Ander Herrera s'est totalement enflammé pour le Champion du monde, encore auteur d'une très belle prestation.

Mal embarqué contre l'ASSE, le PSG a pu compter une nouvelle fois sur un excellent Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, pour s'imposer (3-2) et ainsi mettre la pression sur le LOSC, tenu en échec contre Montpellier vendredi (1-1). Grâce à son attaquant, le club de la capitale reste donc en course pour le titre. Conscient de la chance du PSG de pouvoir compter sur Kylian Mbappé, Ander Herrera ne tarit pas d'éloges pour son coéquipier.

«Pour nous c’est fantastique»