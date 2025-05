PSG - Al-Khelaïfi : L’invitation surprise après le clash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG recevait Arsenal ce mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions, un invité surprise était présent au Parc des Princes : John Textor. Comme le propriétaire de l’OL l’a indiqué sur Instagram, c’est Nasser Al-Khelaïfi en personne qui l’a invité, et ce malgré leurs échanges tendus sur la question des droits TV de la Ligue 1.

De l’eau a coulé sous les ponts entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Entre les deux hommes, les rapports ont souvent été conflictuels ces derniers mois. Ce que l’on avait pu constater dans des échanges révélés par l’émission Complément d’enquête datant du 14 juillet 2024, lors d’une réunion entre les présidents de Ligue 1 concernant l’attribution des droits TV du championnat de France.

Textor invité au Parc des Princes par Al-Khelaïfi

« Peut-être qu’un autre président que Nasser devrait parler. Nasser, tu es un tyran », lançait John Textor, ce qui avait provoqué la colère de Nasser Al-Khelaïfi : « John, John, arrête de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. Je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de réunion, lui ne comprend rien, je te jure. » Mais alors que l’on se dirige vers un divorce avec DAZN à la fin de la saison et que la LFP souhaite lancer sa chaîne 100% Ligue 1, les présidents de l’OL et du PSG se sont visiblement rapprochés.

« J'ai donc laissé le chapeau de cow-boy à Lyon »

En effet, John Textor était présent au Parc des Princes ce mercredi soir pour assister à la demi-finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, sur une invitation de Nasser Al-Khelaïfi. « Très heureux d'être invité par le PSG à la demi-finale de Ligue des champions de ce soir ; également heureux de travailler à nouveau avec NAK, en ce moment critique, sur les défis et les opportunités du football français ; dans des moments comme celui-ci, nous travaillerons ensemble... J'ai donc laissé le chapeau de cow-boy à Lyon. Ce soir, je soutiens la France ! », a indiqué John Textor sur Instagram.