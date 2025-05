PSG - Al-Khelaïfi : L’échange avec son nouveau rival !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, la France aura également le droit à un derby entre deux clubs de sa capitale comme la majeure partie des pays européen. Le Paris FC a effectivement obtenu sa montée en Ligue 1, et Nasser Al-Khelaifi a immédiatement félicité son homologue du PFC à savoir Pierre Ferracci.

La saison prochaine, la Ligue 1 verra deux clubs parisiens s'affronter. En effet, le Paris FC a validé sa montée, seulement quelques mois après le rachat par la famille Arnault. Un derby très attendu par Nasser Ak-Khelaïfi qui a félicité Pierre Ferracci comme le raconte ce dernier.

Al-Khelaïfi félicite le PFC

« Nasser m’a envoyé un message à minuit hier (vendredi soir) pour nous féliciter pour notre montée en Ligue 1. On s’est retrouvés, on s’est congratulés et je lui ai souhaité bonne chance (pour le match retour contre Arsenal, en demi-finale retour de C1 mercredi) », lâche le président du PFC auprès du média Instinct Foot avant de poursuivre.

«Les deux clubs parisiens vont développer une concurrence saine»

« Il est déjà champion de France et il a quelque chose de grand à gagner. Je suis persuadé qu’il a les moyens pour le faire. Les deux clubs parisiens vont développer une concurrence saine et vont se parler toujours intelligemment, comme on le fait avec Nasser », ajoute Pierre Ferracci.