PSG - Ousmane Dembélé : Il annonce sa décision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG peut écrire l’histoire en maintenant son avance sur Arsenal et en se qualifiant ainsi pour la finale de la Ligue des Champions. Une rencontre dans laquelle devrait participer Ousmane Dembélé, longtemps incertain en raison d’une blessure à l’ischio. Pour Stéphane Moulin, Luis Enrique doit titulariser le numéro 10 pour ce choc.

Le PSG est à 180 minutes d’une saison historique. Contrairement à l’an passé, le club de la capitale a parfaitement lancé sa double confrontation en demi-finale de la Ligue des Champions avec une victoire acquise sur la pelouse d’Arsenal mardi dernier (0-1). Buteur, Ousmane Dembélé a néanmoins subi une lésion à l’ischio-jambier, et sa présence pour le match retour a longtemps été remise en cause.

« Tout le groupe a envie d'aller en finale de la Ligue des champions »

Néanmoins, comme le confirme l’Equipe ce lundi matin, le numéro 10 du PSG sera bien disponible pour le choc mercredi soir du côté du Parc des Princes. Reste désormais à savoir si le Français sera aligné dès le coup d’envoi. Si Luis Enrique décidait de ne pas le faire jouer, cela pourrait-il créer du déséquilibre au sein de l’attaque parisienne ? « Non, je ne crois pas. La hiérarchie est tellement établie que tout le monde comprendra, y compris le joueur qui le remplacerait, que c'est pour le bien de l'équipe. Tout le groupe a envie d'aller en finale de la Ligue des champions, et c'est un moment où l'ego des autres peut s'effacer », a analysé Stéphane Moulin auprès de l’Equipe.

« S'il entre, ce sera à un mauvais moment »

L’ancien entraîneur d’Angers ou de Caen estime que Luis Enrique a tout intérêt à aligner Dembélé dès le coup d’envoi : « D'abord, parce que l'échauffement qui précède le match est toujours meilleur que celui qu'on effectue pendant. Ensuite, parce que si on se dit qu'on ne le fera pas entrer si ça se passe bien, et on est tous tentés par ça, cela signifie que s'il entre, ce sera à un mauvais moment. »