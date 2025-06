PSG - Al-Khelaïfi : Le clash en public !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très ému après le sacre du PSG en finale de la Ligue des Champions samedi soir à Munich, Nasser Al-Khelaïfi était également très revanchard à l'encontre de certains journalistes qui s'étaient montrés très critiques envers son club ces derniers mois. Et le président du PSG n'a pas hésité à régler ses comptes en zone mixte avec l'un d'entre eux.

Al-Khelaïfi répond aux critiques sur le PSG

Dans un premier temps, au micro de Canal +, Al-Khelaïfi a répondu aux détracteurs du PSG : « Cette année a été très spéciale, on a eu des débuts difficiles, tout le monde nous critiquait, doutait de nous, et là, beaucoup de gens n’avaient pas confiance en notre projet, nos investissements… Aujourd’hui, on a prouvé qu’on est là (…) On défend le drapeau de la France, on est un club français, on mérite, il y a beaucoup de grands clubs en France, tout le monde critique la France en disant qu’on n’a pas de qualité, mais on a montré aujourd’hui qu’on a de grands joueurs », a lâché le président du PSG.