PSG : Al-Khelaïfi pousse un gros coup de gueule !

La rédaction

Si les clubs français ne semblent se soucier que du mercato estival, en coulisses, un tout autre dossier préoccupe grandement les écuries de l’hexagone : la vente des droits télévisés du championnat. Après la fin du deal avec Amazon, les dirigeants de la Ligue 1 sont à la recherche d’un nouveau diffuseur. Et d’après les dernières informations, c’est Warner Bros Discovery qui pourrait rafler la mise. Mais cette solution ne plairait pas à tout le monde, notamment à Nasser Al-Khelaïfi.

C’est un feuilleton qui dure depuis de très, très longues semaines, mais qui semble avoir trouvé son épilogue. Après ne pas avoir trouvé d’accord avec Canal+ et beIN Sports, la Ligue 1 paraît enfin être parvenue à trouver son nouveau diffuseur. Alors que la solution semblait être celle de créer une toute nouvelle chaîne dédiée à la diffusion du championnat de France, l’idée retenue devrait être la suivante : diffuser la compétition sur les ondes de Warner Bros Discovery. Si les supporters peuvent être soulagés de voir la situation enfin se décanter, la solution imaginée par la LFP ne serait pas au goût de tous.

Une offre proposée par Warner Bros Discovery pour la Ligue 1

D’après les informations de RMC Sport , ce ne sera ni Canal+, ni beIN Sports qui devraient diffuser la Ligue 1 la saison prochaine, mais bien Warner Bros Discovery. Le média évoque un abonnement à 27,99€, qui permettrait aux abonnés d’accéder au catalogue de la plateforme, et évidemment aux matchs du championnat de France. Si l’entreprise américaine semble proche de récupérer les droits de diffusion, le deal n’est pas encore conclu. Warner aurait demandé une réponse définitive de la LFP ce soir, mais c’est ce samedi à 17h que devrait se réunir le collège de la Ligue 1 pour trancher. La plupart des présidents des écuries tricolores seront en effet présents à Hambourg ce vendredi pour assister à France - Portugal.

Nasser Al-Khelaïfi serait insatisfait