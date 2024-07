Éjecté par le PSG, il raconte sa nouvelle vie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG, Alphonse Areola avait été transféré à West Ham à l'été 2022, loin de son club formateur qui ne comptait plus du tout sur lui. Et alors qu'il se fait plutôt discret dans les médias depuis son départ outre-Manche, le troisième gardien de l'équipe de France s'est confié sur cette nouvelle vie.

Au même titre que d'autres titis issus du centre de formation du PSG (Kingsley Coman, Mike Maignan...), Alphonse Areola avait été contraint à l'exil en raison de la concurrence XXL instaurée par sa direction. D'abord poussé vers la sortie en prêt vers le Real Madrid à l'été 2019 suite au recrutement de Keylor Navas, le troisième gardien de l'équipe de France avait été définitivement transféré à West Ham en 2022. Et il ne semble pas avoir vraiment digéré la gestion du PSG à son égard...

« On lui a brisé son rêve, il était effondré »

C'est en tout cas ce qu'a récemment confié son épouse, Marrion Areola, dans les colonnes du Parisien : « Pendant un mois et demi, Alphonse sentait que le PSG voulait un gardien. Il était allé voir Leonardo et Tuchel pour leur demander s’ils comptaient sur lui, et ils lui avaient dit : oui, ne t’inquiète pas. Alphonse, naïvement, les avait crus (…) On lui a brisé son rêve d’un seul coup. Il était effondré. Je revois encore son visage… On lui a toujours mis des bâtons dans les roues à Paris », a confié la femme de l'international français.

Areola raconte sa nouvelle vie