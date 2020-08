Foot - PSG

PSG/Bayern : Les notes des Parisiens !

Publié le 23 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Vous avez manqué la défaite du PSG face au Bayern Munich ce dimanche en finale de la Ligue des Champions (0-1) ? La rédaction du 10 Sport vous propose un compte-rendu détaillé de la prestation des Parisiens !

Navas (6) : Belle parade sur la tête de Lewandowski à la 31ème minute de jeu. Pas vraiment sollicité tout au long du match, il n'a cependant rien pu faire sur la tête parfaite de Coman sur le but bavarois.



Kehrer (4,5) : Kehrer s'est montré très entreprenant offensivement en première période, là où on ne l'attendait pas forcément. Cependant, l'Allemand a montré quelques largesses défensives en seconde période qui sont à noter. Dans l'ensemble, une copie moyenne, mais pas le plus fautif dans cette finale.



Thiago Silva (5) : Malgré son placement qui interroge sur le but de Coman, Thiago Silva a cependant su effectuer quelques interventions importantes devant sa surface de réparation.



Kimpembe (5) : Gros sauvetage à la 61ème sur un centre de Coman. De belles interventions tout au long du match, et particulièrement en seconde période. Cependant, on pourrait lui reprocher son placement avec Thiago Silva sur le but de Coman à la 60ème minute de jeu.



Bernat (3,5) : Assez discret. Visiblement toujours en manque de rythme, il n'a pas pleinement récupéré de sa blessure. En retard par moment bien qu'il ait eu à coeur de faire le travail défensivement, Bernat a été remplacé à la 80ème minute par Layvin Kurzawa.



Marquinhos (4,5) : Emprunté en première période, Marquinhos s'est montré bien plus présent après la pause multipliant les interventions devant sa défense. Le Brésilien a même eu la possibilité de revenir à égalité à la 70ème minute de jeu, manquant son face à face devant Neuer.



Herrera (4) : Plus discret que face à Leipzig, Herrera s'est quand même battu au milieu de terrain sans pour autant permettre au PSG d'amener la passe susceptible de relancer la rencontre après le but de Coman.



Paredes (4,5) : Belle ouverture pour Mbappé en première période dans la profondeur, mais c'est à peu près tout d'un point de vue offensif. Il a pris ses responsabilités et le jeu à son compte dans la première partie de cette finale, contrairement à ses deux compères du milieu de terrain. Défensivement, il s'est démené, mais cela n'a pas suffi pour permettre au PSG de rêver plus grand. Remplacé par Verratti à la 65ème.



Di Maria (3,5) : Assez discret, une belle occasion en première période non concrétisée avec son pied droit à la suite d'un décalage d'Herrera. Souvent introuvable, Di Maria n'a pas su donner le tempo comme il l'avait fait face à Leipzig. Il a été remplacé à la 80ème minute de jeu par Choupo-Moting.



Neymar (3,5) : Véritable métronome depuis le début de ce Final 8, Neymar a tatonné et n'a pas su prendre le jeu à son compte comme il l'avait si bien fait face à l'Atalanta et Leipzig. Le Brésilien a beaucoup porté le ballon et n'a pas su concrétiser la seule occasion qu'il avait à se mettre sous la dent en première période. Il a traversé cette finale.



Mbappé (4) : De belles prises d'initiatives qui ont semé la pagaille au sein de la défense bavaroise au cours de la première période avec comme point d'orgue une grosse occasion juste avant la mi-temps. Néanmoins, à l'image de Neymar, la pépite offensive du PSG n'a pas su porter la révolte en seconde période. Trop peu pour permettre au PSG de soulever sa première ligue des champions.