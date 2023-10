Problème avec Mbappé, il riposte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après un nouvel été agité, marqué par sa volonté de ne pas prolonger son contrat et sa mise à l’écart du groupe professionnel, Kylian Mbappé a rapidement retrouvé le chemin des filets. Et paradoxalement, l’international français ne se montre pas sous son meilleur jour depuis le début de la saison. Pour autant, Fabrice Pancrate affiche une grande confiance pour la suite.

Difficile d’estimer qu’un joueur n’est pas à son meilleur niveau depuis le début de la saison lorsqu’il totalise 8 buts en 7 apparitions, c’est pourtant le constat dressé par plusieurs observateurs concernant Kylian Mbappé, tout aussi décisif mais moins tranchant dans le jeu. « Mbappé est pas bon en ce moment, il est clairement pas bon , constatait le journaliste Daniel Riolo samedi après le nul du PSG à Clermont (0-0). Il y a des motifs pour l’expliquer, il n’a pas fait de préparation, il évolue dans une position de deuxième attaquant où il fait un peu comme en équipe de France où il veut un peu tout faire en redescendant un peu pour organiser le jeu. Mais ce n’est pas Mbappé ça, il ne sera jamais numéro 10. Il n’est pas foudroyant techniquement. On est tous au courant de ça. »

« Il surjoue et nous fait du Neymar »

« Son défaut en ce début de saison c’est quand il surjoue et nous fait du Neymar , développe Christophe Dugarry. Notamment face à Clermont quand il commence à tomber facilement et à vouloir trop en faire. C’est une saison charnière pour lui, il faut qu’il trouve l’équilibre en étant la nouvelle star de cette équipe. On attend énormément de lui, beaucoup de lui, il y a eu une vraie dépendance Mbappé au Paris Saint-Germain. Il faut que Mbappé soit capable de se situer et pour l’instant dans cet effectif, il n’en est pas capable. » Fabrice Pancrate se montre quant à lui moins alarmiste.

« Il n’y a pas de doutes à avoir sur lui