Poussé vers la sortie, Neymar balance un message sur le PSG

Blessé à la cheville depuis plusieurs mois, Neymar a observé le sacre de ses partenaires de chez lui. Ce samedi, le PSG a remporté le onzième titre de champion de France de son histoire, grâce à son match nul face au RC de Strasbourg. Malgré la distance, l'international brésilien a célébré ce titre et lâché un message sur les réseaux sociaux.

Et de onze pour le PSG ! La formation parisienne a remporté un nouveau titre de champion de France ce samedi soir et devient, par la même occasion, le club le plus titré de l'histoire devant l'ASSE. Malgré le match nul face au RC de Strasbourg (1-1), les hommes de Christophe Galtier ont célébré ce titre et affiché leur joie sur les réseaux sociaux.

Mbappé s'enflamme sur les réseaux sociaux

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé a été le premier à balancer un message. « Champion de France. Onzième titre. Mesdames, messieurs, le monde, le plus grand club de France est le Paris Saint-Germain » a lâché la star du PSG.

« Numéro un de la France »