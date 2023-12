Polémique au PSG, il pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Lors de la réception de Newcastle mardi dernier en Ligue des champions, le PSG a arraché le point du match dans les derniers instants de la rencontre grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé (1-1). Une action qui a beaucoup fait parler, notamment du côté des Magpies. Un sujet sur lequel est revenu Eddie Howe, qui estime que l’arbitre a été influencé par le VAR.

Newcastle n’est pas passé loin de réaliser un gros coup mardi dernier au Parc des Princes. Les Magpies ont mené la majeure partie du match face au PSG, jusqu’au penalty transformé par Kylian Mbappé dans le temps additionnel, provoqué par une main dans la surface de réparation de Tino Livramento. Après intervention de l’assistance vidéo, Szymon Marciniak a finalement accordé un penalty au club de la capitale.

Transferts : Le PSG est passé à l'action pour ce crack https://t.co/3njAuV1QyX pic.twitter.com/vJ5rjMIjyM — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

«C’est un problème avec le VAR»

Trois jours après, Eddie Howe est revenu sur cette décision de l’arbitre polonais en conférence de presse. L’entraîneur de Newcastle estime que Szymon Marciniak a été influencé par le VAR et qu’il aurait dû rester sur sa première décision : « Dans quel état d’esprit va-t-il consulter les images ? Est-il assez fort pour dire : "Selon moi il n’y avait pas penalty et c’est encore ce que je pense." Ou est-il dans l’obligation d’accorder le penalty puisque le VAR estime que ça se siffle ? C’est un problème avec le VAR. On n’accorde pas assez de pouvoir aux décisions prises sur le terrain. Et l’arbitre avait pris la bonne décision dans ce cas . »

«Il faut accorder plus de responsabilités à l’arbitre de champ»