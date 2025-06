Pierre Ménès annonce une anomalie au PSG !

Après avoir battu l'Atlético de Madrid, le PSG avait rendez-vous avec Botafogo lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, à la surprise générale, l'écurie rouge et bleu s'est inclinée. Interrogé sur cette défaite, Pierre Ménès a fait un constat clair.

«Triple scoop dans le match du PSG face à Botafogo»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès a analysé la défaite du PSG contre Botafogo, pointant du doigt le côté inédit de cette contre-performance parisienne. « Triple scoop dans le match du PSG face à Botafogo : le PSG a perdu, le PSG n'a pas marqué de but et le PSG en a encaissé un. Ce sont trois phénomènes auxquels on n'était plus habitué depuis un moment avec le club parisien », a souligné le journaliste français via Face à Pierrot.