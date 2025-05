Pierre Ménès annonce un joueur de haut niveau au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2022, Fabian Ruiz a souvent fait l'objet de critiques à cause de son irrégularité entre ce qu'il est capable de faire avec le club et en sélection. Le joueur espagnol a même été écarté par Luis Enrique en début de saison. En ce moment en revanche, il est plutôt dans une phase positive, comme le souligne Pierre Ménès.

Fabuleux lors du dernier Euro 2024 qu'il a remporté avec l'Espagne, Fabian Ruiz a débuté la saison de manière délicate avec le PSG. Luis Enrique a fait le choix de le placer parmi les remplaçants de manière régulière, un coup dur pour le milieu de terrain. En prenant son mal en patience, il a fini par élever son niveau de jeu et il pourrait être l'une des pièces maîtresses de l'effectif parisien en cette fin de saison.

Une saison à deux vitesses

En retrouvant le onze de départ vraiment à partir du mois de janvier, Fabian Ruiz a dû se poser des questions. Le joueur de 29 ans a reçu énormément de critiques et son avenir était remis en cause. « Il a fait un Euro exceptionnel avec l'équipe d'Espagne. Ensuite il revient au PSG et tu as l'impression que c'est son cousin qui joue. Luis Enrique l'a logiquement mis remplaçant » analyse d'abord Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

« Il fut le meilleur parisien à l'Emirates Stadium »

Titulaire lors du match face à Arsenal, Fabian Ruiz a fait une prestation plutôt remarquée. Pierre Ménès s'aventure même à le considérer parmi les éléments principaux du groupe parisien. « Il s'est remis en question, il a retrouvé une condition physique et on a retrouvé le Fabian Ruiz de l'équipe d'Espagne. Pour moi, il fut le meilleur parisien à l'Emirates Stadium » assure même l'ancien consultant. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique à l'approche du match retour et peut-être la finale de la Ligue des champions...