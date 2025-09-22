Payet tout proche du PSG : L’énorme clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Quelques années avant de devenir un joueur majeur de l'OM, Dimitri Payet avait fait le forcing afin de pouvoir signer... au PSG ! Les faits remontent au mois de janvier 2011, alors que le numéro 10 évoluait à cette époque du côté de l'ASSE. Et Payet s'était retrouvé à aller au clash avec les Verts pour pouvoir aller au PSG. En vain.

Fort de ses deux passages remarqués à l'OM (2013-2015 puis 2017-2023), Dimitri Payet a marqué les esprits au sein du club phocéen. Et pourtant, l'histoire a bien failli être différente pour l'international français, puisqu'en 2011, il était parti au clash avec les dirigeants de l'ASSE afin de pouvoir être transféré... au PSG !

Payet proche d'une arrivée au PSG Finalement, et malgré tout le forcing en coulisses de la part du PSG et de Dimitri Payet lui-même qui souhaitait absolument rallier la capitale, l'opération n'avait pas pu se faire. En février 2011, juste après la fermeture du mercato, Antoine Kombouaré confiait : « Nous souhaitions tous l’arrivée de Dimitri Payet au club et c’était un signe fort envers le groupe de tout réaliser pour le faire signer. Saint-Etienne en a décidé autrement. Le joueur n’est pas venu car son club n’a pas souhaité qu’il vienne », confiait l'entraîneur de l'époque au PSG.