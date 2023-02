Parti au Qatar, ce joueur du PSG est enfin libéré

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur samedi contre Toulouse, Achraf Hakimi est incontestablement l’homme en forme du moment dans les rangs du PSG. Le latéral droit marocain, qui a vécu un magnifique parcours avec sa sélection nationale lors de la Coupe du Monde au Qatar, estime d’ailleurs que cette expérience lui a été profitable.

Recruté par le PSG pour 68M€ à l’été 2021, Achraf Hakimi (24 ans) a eu du mal à trouver son rythme de croisière lors de sa première saison dans les rangs du club de la capitale. Mais peu à peu, le latéral droit marocain est en train de s’imposer comme l’un des éléments incontournables du PSG, et il reste d’ailleurs sur deux excellentes performances cette semaine contre Montpellier et Toulouse en championnat.

« Il est en pleine confiance »

Interrogé en conférence de presse samedi après la victoire du PSG contre Toulouse (2-1), Christophe Galtier a d’ailleurs évoqué l’excellent état de forme d’Achraf Hakimi : « Il exprime toutes ses qualités techniques et athlétiques et a une relation privilégiée avec Leo depuis quelques matches, notamment lors des deux derniers. Nous essayons de le rendre libre pour qu’il devienne un gros point fort dans la verticalité. Il sort d’une très grande Coupe du monde, où il a très bon et élu meilleur joueur du continent africain. Il est en pleine confiance et c’est tout à son honneur. Nous sommes très heureux de l’avoir à ce niveau-là à ce moment-là de la saison », a lancé l’entraîneur du PSG.

« J’ai pris de la confiance avec la Coupe du Monde »