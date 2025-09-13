Panique avec Luis Enrique : Le PSG passe à l'action !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant la trêve internationale, le PSG a annoncé une mauvaise nouvelle. Victime d’une chute à vélo, Luis Enrique s’est fracturé la clavicule. Opéré, l’entraîneur espagnol devrait néanmoins être de retour ce week-end. Durant sa convalescence, plusieurs membres du club parisien n’ont d’ailleurs pas hésité à agir en lui apportant du soutien.

Un choc pour le PSG. La semaine dernière, le club de la capitale annonçait par le biais d'un communiqué la blessure de Luis Enrique. Victime d'une grosse chute à vélo, l'entraîneur espagnol de 55 ans s'est fracturé la clavicule vendredi dernier.

Luis Enrique à l'hôpital Une sévère blessure, qui a contraint Luis Enrique d'être opéré puis hospitalisé. Durant sa convalescence, c'est d'ailleurs son adjoint Rafel Pol qui a assuré le déroulé des séances d'entraînements au Campus PSG. Comme annoncé par le Parisien et confirmé par RMC Sport ce vendredi, Luis Enrique sera toutefois de retour pour animer la séance d'entraînement ce samedi, avant la réception du RC Lens dimanche après-midi. L'Espagnol sera donc présent au Parc des Princes.