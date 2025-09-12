PSG - Départ bouclé : Ça balance sur Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a bouclé la vente de Gianluigi Donnarumma en fin de mercato estival, et le gardien italien va donc tenter de se relancer du côté de Manchester City. Son prédécesseur en sélection Francesco Toldo, ancien portier emblématique, ne semble pas cautionner de choix de Luis Enrique au PSG et le fait savoir.

Recruté libre par le PSG à l'été 2021 après avoir été élu joueur de l'Euro qu'il a d'ailleurs remporté avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma a enfin réalisé sa saison référence avec le club de la capitale en 2024-2025. Auteur de prestations XXL qui ont permis au PSG de remporter sa première Ligue des Champions, Donnarumma a malgré tout été poussé au départ cet été.

Luis Enrique voulait un changement de gardien En effet, le coach espagnol du PSG a voulu opérer à un changement de gardien, estimant que Lucas Chevalier était bien mieux armé dans le jeu au pied que l'ancien portier du Milan AC. Le joueur du LOSC a donc été recruté pour 40M€ (hors bonus), et de son côté, Donnarumma a été transféré vers Manchester City en fin de mercato estival.