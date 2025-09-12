Catastrophe au PSG, Luis Enrique a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une fracture de la clavicule contractée lors d’une récente chute à vélo, Luis Enrique sera bel et bien présent au Parc des Princes pour la réception du RC Lens ce dimanche après-midi (17h15). Avec les blessures et l’état de fatigue de certains joueurs, l’entraîneur parisien devrait procéder à plusieurs changements au sein de son onze de départ.

Le PSG a connu des derniers jours compliqués. Si le club parisien a parfaitement lancé sa saison avec quatre succès en autant de matchs disputés, Luis Enrique ainsi que Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont blessés. Victime d’une fracture de la clavicule, l’entraîneur espagnol sera privé de ses deux attaquants pour les prochaines semaines.

Plusieurs cadres au repos dimanche ? Diminué par son opération, Luis Enrique sera toutefois présent au Parc des Princes pour assurer le coaching face au RC Lens ce dimanche. Face à l’état de fatigue de ses joueurs et des blessures de Doué et de Dembélé, l’Espagnol devrait procéder à plusieurs changements au sein de son onze de départ. En effet, le Parisien indique que plusieurs cadres devraient être laissés au repos, alors que le PSG recevra l’Atalanta en Ligue des Champions mercredi prochain.