Ousmane Dembélé trompé, la révélation surprise à la presse

Le Ballon d’or 2025 sera décerné le 22 septembre prochain, date de la cérémonie programmée au Théâtre du Châtelet. Ousmane Dembélé en est le favori, mais pas incontesté en Espagne où le nom de Lamine Yamal revient avec insistance. International français et joueur du FC Barcelone, Jules Koundé a tranché… pour Yamal ?

35 buts, les trois titres nationaux, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe. Ousmane Dembélé ne pouvait pas faire beaucoup mieux la saison dernière. Hormis la Coupe du monde des clubs qui lui a échappé à cause d’une défaite en finale face à Chelsea (0-3), le numéro 10 du PSG a tout gagné avec le club de la capitale, le tout en étant élu meilleur joueur de C1 et de Ligue 1.

Lamine Yamal mérite le Ballon d’or, Jules Koundé lâche Ousmane Dembélé ? Alors forcément, Ousmane Dembélé est le grand favori pour le Ballon d’or 2025 et pourrait être couronné le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet, date et lieu de la traditionnelle cérémonie. A moins que le jeune prodige de 18 ans du FC Barcelone qu’est Lamine Yamal lui grille la priorité. « Lamine Yamal Ballon d’or ? Tu me mets dans une situation délicate, mais je pense qu'il le mérite ». a confié Jules Koundé jeudi en conférence de presse.