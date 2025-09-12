Ousmane Dembélé : L’heureux événement qui a tout changé au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison historique en 2024-2025 avec le PSG, Ousmane Dembélé reste une personne plutôt discrète sur sa vie privée. Ayant été élu Onze d’Or par le magazine Onze Mondial ce mercredi, la star du club parisien a accepté de se confier plus en profondeur sur sa vie de papa ainsi que sur le rôle de sa mère dans sa carrière.

Beaucoup plus mature dans son jeu, Ousmane Dembélé l’est également dans la vie de tous les jours. Souvent pointé du doigt au cours de sa carrière pour ses blessures à répétition, l’attaquant du PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique. Repositionné à la pointe de l’attaque parisienne par Luis Enrique, Dembélé a fait preuve de caractère, devenant clinique devant le but. Peu loquace sur sa vie en dehors des terrains, la star de 28 ans a néanmoins accepté de se livrer à cœur ouvert sur son rôle d’homme marié et de papa.

« C’est un nouveau rôle et il me plaît » « Ce n'est pas la même chose (sourire). Tu as beaucoup plus de responsabilités. Ça change un peu, mais moi, j'ai toujours été comme lors de notre première rencontre à Barcelone, en 2018. Je te l’avais déjà expliqué à l’époque, j’aime rester à la maison, tranquille avec ma famille et mes proches. À ce niveau, rien n’a changé. Mais il est vrai que devenir père de famille, c’est un nouveau rôle et il me plaît », a ainsi confié Ousmane Dembélé auprès du magazine Onze Mondial.