Ousmane Dembélé, le cadeau inattendu !

Dans la foulée du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Ousmane Dembélé a plus d'espace pour s'exprimer sur le front de l'attaque du PSG. D'ailleurs, le repositionnement opéré par le coach Luis Enrique lui permet d'occuper une position plus axiale et plus létale devant le but. Résultat ? Un trophée de meilleur joueur de Ligue 1 et un plaisir découvert grâce à l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé est en pleine forme. Pour des Rolex, des Patek et les trophées collectifs à la clé, le champion du monde tricolore est parvenu à devenir bien plus adroit devant le but que par le passé. La cause ? Son repositionnement d'ailier à attaquant axial opéré par Luis Enrique au fil de la saison. Les buts se sont depuis empilés avec 25 réalisations pour le Paris Saint-Germain depuis la Saint-Sylvestre. Rien que ça.

«Kylian avait tout pris»

Dimanche soir avait lieu la traditionnelle cérémonie des Trophées UNFP au Pavillon Gabriel à Paris afin de récompenser les acteurs et actrices du football professionnel français. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 tout en figurant dans l'équipe type de la saison. De quoi lui permettre sur scène d'évoquer sa satisfaction concernant le trophée qu'il a pu toucher grâce au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid selon lui. « Le trophée est pas mal. L'an dernier j'étais reparti bredouille parce que Kylian avait tout pris. Merci à mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Il nous reste trois semaines parce qu'il y a quelque chose de grand à aller chercher ».

«Maintenant je suis plus devant les buts, je suis heureux de cette position»

Son repositionnement à la pointe de l'attaque imaginé par Luis Enrique lui a permis de rafler cette distinction et de se métamorphoser sur le terrain. « Sur les statistiques, sur la façon dont je joue, c'est grâce aux joueurs et au staff. Je suis épanouï dans cette équipe. Cette position de n°9 me plaît. J'étais un joueur qui dribblait et faisait des différences. Maintenant je suis plus devant les buts, je suis heureux de cette position ». a confié Ousmane Dembélé sur la scène du Pavillon Gabriel devant les caméras de beIN SPORTS.