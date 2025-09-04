Ousmane Dembélé - Lamine Yamal : Le vainqueur du Ballon d’Or a fuité ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet, les spéculations vont bon train autour des favoris, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. La dernière story Instagram postée par l’attaquant du PSG, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, n’a pas manqué de faire réagir les supporters.

Plus que quelques jours avant de connaître l’identité du grand vainqueur. Le 22 septembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet, et deux joueurs font office de favori pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles : Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone).

La story énigmatique d’Ousmane Dembélé En attendant le verdict officiel, les supporters cherchent à déceler le moindre indice susceptible de les guider vers le futur lauréat. Et ces dernières heures, la story d’Ousmane Dembélé n’a pas échappé aux internautes, l’attaquant du PSG partageant un cliché de lui datant de ses débuts au Stade Rennais avec le titre Formidable de Tiakola.

La story insta d'Ousmane Dembélé sur Formidable de Tiakola 👀



🗣 " J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi

Pour voir mes rêves s'réaliser

Tu penses qu'on fait ça pour s'amuser

Moi, tant qu'j'ai pas touché la cible

Moi, tant qu'j'ai pas touché la cible

J'aurai… pic.twitter.com/b1bJXl8CMo — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 4, 2025