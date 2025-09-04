Ousmane Dembélé - Lamine Yamal : Le vainqueur du Ballon d’Or a fuité ?

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet, les spéculations vont bon train autour des favoris, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. La dernière story Instagram postée par l’attaquant du PSG, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, n’a pas manqué de faire réagir les supporters.
Plus que quelques jours avant de connaître l’identité du grand vainqueur. Le 22 septembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet, et deux joueurs font office de favori pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles : Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone).
La story énigmatique d’Ousmane Dembélé
En attendant le verdict officiel, les supporters cherchent à déceler le moindre indice susceptible de les guider vers le futur lauréat. Et ces dernières heures, la story d’Ousmane Dembélé n’a pas échappé aux internautes, l’attaquant du PSG partageant un cliché de lui datant de ses débuts au Stade Rennais avec le titre Formidable de Tiakola.
Un futur sacre au Ballon d’Or ?
« J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi, pour voir mes rêves s'réaliser. Tu penses qu'on fait ça pour s'amuser. Moi, tant qu'j'ai pas touché la cible. Moi, tant qu'j'ai pas touché la cible. J'aurai toujours du mal à fermer les yeux », peut-on entendre dans l’extrait choisi par Ousmane Dembélé. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les internautes, estimant que le numéro 10 du PSG avait été informé de sa victoire au Ballon d’Or…