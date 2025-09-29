Ousmane Dembélé : La relation qui a tout changé…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Repositionné dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique, Ousmane Dembélé s’est imposé comme le nouveau patron du secteur offensif du Paris Saint-Germain, jouant un rôle majeur dans le sacre européen de la dernière saison. Lauréat du Ballon d’Or, l’international français souligne l’importance de son entraîneur dans son explosion.

Vainqueur de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé a logiquement été récompensé de sa saison avec le PSG en remportant le Ballon d’Or. Sous les ordres de Luis Enrique, l’ancienne star du FC Barcelone, moquée par le passé pour son manque de précision devant le but, s’est muée en véritable buteur avec 35 réalisations et 14 passes décisives. Une métamorphose à mettre au crédit du technicien espagnol.

« Le déclic ? Il est venu la saison dernière » Interrogé par Téléfoot sur son sacre au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a souligné l’importance de Luis Enrique : « Le déclic ? Il est venu la saison dernière. L’entraîneur m’a positionné en numéro 9. C’est une position que j’aime beaucoup, et je l’ai toujours dit à mes entraîneurs de me mettre dans l’axe. Je peux vous surprendre (sourire) ».