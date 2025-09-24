Ousmane Dembélé : La réaction inattendue de son ex !

Axel Cornic

Dirigeant de football célèbre, passé notamment par l’AC Milan, Ariedo Bradia a côtoyé Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Une époque pas vraiment faste pour le Ballon d’Or 2025, qui enchainait surtout les polémiques extra-sportives lorsqu’il évoluait avec le club catalan.

Peu de personnes auraient parié sur lui. Il y a encore un an, Ousmane Dembélé était surtout celui que l’on critiquait pour ses ratés face aux cages. Mais il s’est totalement transformé avec Luis Enrique, qui à l’hiver dernier a décidé de le replacer dans l’axe de l’attaque du PSG.

« Quand on remporte la Ligue des Champions, on est forcément un candidat sérieux » Sa victoire au Ballon d’Or a sans aucun doute fait grincer des dents du côté du FC Barcelone, où il faisait surtout la Une pour ses écartes en dehors des terrains. Mais son ancien directeur sportif ne lui en garde pas rigueur. « Quand on remporte la Ligue des Champions et qu'on marque beaucoup de buts, on est forcément un candidat sérieux » a déclaré Ariedo Braida, pour TMW.