Ousmane Dembélé de retour : L’annonce qui met le feu au PSG !

Blessé depuis le précédent rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit sa rééducation et devrait revenir après la prochaine trêve internationale. Le Ballon d'Or a d'ailleurs donné de ses nouvelles ce qui devrait rassurer le PSG où les blessures s'enchaînent.

Du côté du PSG, les blessures s'enchaînent, notamment dans le secteur offensif. Tout a commencé avec Ousmane Dembélé, blessé avec l'équipe de France et dont l'absence est estimée à 6 semaines minimum. Néanmoins, son grand retour se rapproche comme le révèle le Ballon d'Or.

Dembélé donne des nouvelles ! « C'est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt », a-t-il confié durant la cérémonie pour lui rendre hommage au Parc des Princes samedi soir.