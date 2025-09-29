Ousmane Dembélé de retour : L’annonce qui met le feu au PSG !

Blessé depuis le précédent rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit sa rééducation et devrait revenir après la prochaine trêve internationale. Le Ballon d'Or a d'ailleurs donné de ses nouvelles ce qui devrait rassurer le PSG où les blessures s'enchaînent.
Dembélé donne des nouvelles !
« C'est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt », a-t-il confié durant la cérémonie pour lui rendre hommage au Parc des Princes samedi soir.
Enfin une bonne nouvelle pour le PSG qui enchaîne les pépins physiques ces dernières semaines. Après la victoire contre Auxerre, Luis Enrique ne s’est d’ailleurs pas montré très rassurant pour Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. « Malheureusement, je ne peux rien dire. Ce n'est pas positif, mais il faut attendre le staff médical demain ou après demain pour savoir exactement quel type de blessure ils ont », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse.