Ousmane Dembélé : Bagarre au PSG !

Pierrick Levallet

La blessure d’Ousmane Dembélé ne survient pas au bon moment pour le PSG. Le club de la capitale perd son attaquant vedette à l’approche des grandes échéances. Luis Enrique devra donc se rabattre sur d’autres joueurs pour pallier l’absence de l’attaquant de 28 ans. Cela pourrait d’ailleurs provoquer une bagarre dans le vestiaire parisien.

Le PSG a perdu Ousmane Dembélé au pire moment. Sorti sur blessure avec l’équipe de France contre l’Ukraine, l’attaquant de 28 ans souffre d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit. Le champion du monde 2018 devrait donc être absent pour les six à huit semaines à venir. Déjà forfait pour les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre), Ousmane Dembélé pourrait également manquer le choc contre le FC Barcelone (1er octobre).

Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye en concurrence pour remplacer Ousmane Dembélé ? Pour Luis Enrique, c’est un véritable coup dur. Comme le rapporte Le Parisien, le coach du PSG va devoir s’en remettre à Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé. Ces derniers devraient d’ailleurs se battre pour figurer comme le troisième homme en attaque aux côtés de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.