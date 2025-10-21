«On l’a recruté», le PSG annonce un gros coup à 40M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu incontournable dans le secteur défensif du PSG, Willian Pacho avait été recruté pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort à l'été 2024. Luis Enrique s'est justement prononcé sur le rôle de l'international équatorien et a évoqué les coulisses de son recrutement au PSG.

Le PSG n'avait pas hésité à miser 40M€ lors du mercato estival 2024 pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort, et le robuste défenseur central équatorien de 24 ans a rapidement justifié cet investissement. Il a été l'un des grands artisans de la victoire finale en Ligue des Champions, et Luis Enrique s'est d'ailleurs confié lundi en conférence de presse sur le recrutement de Pacho au PSG.

« On l'a recruté parce qu'on le connaissait » « On l'a recruté parce qu'on le connaissait. On travaille beaucoup la direction sportive et le staff. On est content quand un joueur est performant dès ses premiers matchs », confie le technicien espagnol du PSG, qui semble ravi de l'évolution de son protégé au club depuis un an et demi.