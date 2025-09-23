OM-PSG : L'annonce inattendue de Dembélé après le Ballon d'Or !

Amadou Diawara

Le PSG a vécu une soirée animée ce lundi soir. D'une part, le club de la capitale a affronté l'OM au Vélodrome. D'autre part, plusieurs membres du club ont été récompensés à la cérémonie du Ballon d'Or. Sacré meilleur joueur de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a avoué que la défaite lors du Classique lui laissait tout de même un gout amer.

Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à lundi, soit le même jour que la cérémonie du Ballon d'Or. Blessés, Ousmane Dembélé, Joao Neves et Désiré Doué étaient forfaits pour le choc face à leur grand rival au Vélodrome. Par conséquent, ils ont pu accompagner Nasser Al-Khelaïfi - président du PSG - au théâtre du Châtelet de Paris.

Dembélé est Ballon d'Or, mais l'OM a battu le PSG Devançant Lamine Yamal et Vitinha, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Toutefois, la défaite du PSG face à l'OM gâche un peu la fête, comme l'a reconnu le numéro 10 de Luis Enrique.