OM-PSG : L'annonce inattendue de Dembélé après le Ballon d'Or !

Le PSG a vécu une soirée animée ce lundi soir. D'une part, le club de la capitale a affronté l'OM au Vélodrome. D'autre part, plusieurs membres du club ont été récompensés à la cérémonie du Ballon d'Or. Sacré meilleur joueur de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a avoué que la défaite lors du Classique lui laissait tout de même un gout amer.
Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à lundi, soit le même jour que la cérémonie du Ballon d'Or. Blessés, Ousmane Dembélé, Joao Neves et Désiré Doué étaient forfaits pour le choc face à leur grand rival au Vélodrome. Par conséquent, ils ont pu accompagner Nasser Al-Khelaïfi - président du PSG - au théâtre du Châtelet de Paris.
Dembélé est Ballon d'Or, mais l'OM a battu le PSG
Devançant Lamine Yamal et Vitinha, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Toutefois, la défaite du PSG face à l'OM gâche un peu la fête, comme l'a reconnu le numéro 10 de Luis Enrique.
«La soirée est belle, mais pas tant que ça avec la défaite»
« C’est exceptionnel de gagner un tel trophée. C’est un travail d’équipe, tout le club m’a énormément poussé. Je ne voulais pas pleurer, mais c’est raté. Quand j’ai commencé à parler de ma famille, c’est monté, mais ça m’a pris de court. Je ne savais rien du tout jusqu’au bout. On va profiter. On va le fêter. La soirée est belle, mais pas tant que ça avec la défaite (du PSG à Marseille) », a avoué Ousmane Dembélé lors d'un entretien accordé à L'Equipe.