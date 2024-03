OM - PSG : Un gros coup de gueule est poussé avant le choc

Hugo Chirossel

Alors que le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1, les supporters parisiens ont une nouvelle fois été interdits de se déplacer à Marseille. Sur les réseaux sociaux, le Collectif Ultras Paris a publié un communiqué afin de condamner cette décision du ministère de l’Intérieur.

Une nouvelle fois, les supporters du PSG n’auront pas la possibilité de se rendre au stade Vélodrome. Afin d’éviter un « risque réel et sérieux d’affrontement entre supporters », Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a décidé d'interdire le déplacement des supporters du club de la capitale, qui affrontera l’OM ce dimanche soir à Marseille. Une décision qui était attendue, mais qui a tout de même été condamnée par le Collectif Ultras Paris.

« Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football »

« Bientôt 15 longues années que nous, supporters du Paris Saint-Germain, sommes interdits de nous déplacer à Marseille. Depuis le 24 octobre 2009 (en avril 2015, les supporters actifs du PSG étaient blacklistés et bannis des tribunes), notre liberté d’aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d’organiser un déplacement de supporters pour le classico du championnat… Cette année encore, le ministre de l’Intérieur a émis un arrêté interdisant le déplacement des Parisiens pour le match du 31 mars prochain au stade Vélodrome. Les Marseillais avaient connu le même sort au match aller. Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football, pas plus que nous n’aimons l’atmosphère aseptisée des stades sans fans adverses », a déclaré le Collectif Ultras Paris dans un communiqué.

#OMPSG Liberté pour les ultras !@A_N_Supporters @PSG_inside @Interieur_Gouv pic.twitter.com/x8PDKzaOVy — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) March 27, 2024

« Sans supporters, le football n’est rien »