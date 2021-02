Foot - PSG

OM/PSG - Polémique : Pierre Ménès pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 8 février 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait pu bénéficier de deux penalties dimanche soir contre l’OM, Pierre Ménès ne comprend pas du tout l’arbitrage et tire la sonnette d’alarme.

Dominateur dimanche soir lors du grand Classique contre l’OM, le PSG s’est logiquement imposé au Vélodrome (2-0). Et l’addition aurait même pu être plus salée pour les hommes de Nasser Larguet puisque le club de la capitale aurait pu bénéficier de deux penalties au cours de la rencontre. Et sur son blog, Pierre Ménès n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule à ce sujet.

« Aucune explication à cette incompétence arbitrale »