Officiel : Luis Enrique annonce un nouveau joueur au PSG !

Alors que l'hécatombe se poursuit au PSG, Luis Enrique aime s'appuyer sur les jeunes joueurs issus du centre de formation. Ainsi, pour compenser l'absence d'Achraf Hakimi, le coach espagnol a confirmé que le jeune David Boly serait présent dans le groupe qui se déplacera à Lyon dimanche soir.
En l'absence d'Achraf Hakimi, victime d'une grosse entorse de la cheville après le tacle de Luis Diaz contre le Bayern Munich, Luis Enrique doit trouver une solution pour compenser la longue absence de son latéral droit. Et dans cette optique, le jeune David Boly (16 ans) pourrait avoir son à dire. D'ailleurs, l'entraîneur du PSG confirme qu'il sera dans le groupe pour affronter l'OL dimanche.
David Boly dans le groupe du PSG à Lyon
« Il sera dans le groupe mais il faut être calme. Il y a différentes possibilités. C'est le moment de montrer de la confiance à plusieurs joueurs. Il sera là demain (dimanche, NDLR) », confie l'entraîneur du PSG à l'occasion de son passage en conférence de presse avant d'évoquer plus globalement le centre de formation parisien.
«Il sera dans le groupe mais il faut être calme»
« Nous avons des installations magnifiques, incroyables. Mais en même temps, c’est le symbole de l’ambition du club, de vouloir grandir, de vouloir performer. Nous avons tous les outils pour donner notre confiance aux jeunes, et il est important pour nous d’avoir cette connexion avec le Centre de Formation », ajoute Luis Enrique.