Officiel : Luis Enrique annonce un nouveau joueur au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'hécatombe se poursuit au PSG, Luis Enrique aime s'appuyer sur les jeunes joueurs issus du centre de formation. Ainsi, pour compenser l'absence d'Achraf Hakimi, le coach espagnol a confirmé que le jeune David Boly serait présent dans le groupe qui se déplacera à Lyon dimanche soir.

En l'absence d'Achraf Hakimi, victime d'une grosse entorse de la cheville après le tacle de Luis Diaz contre le Bayern Munich, Luis Enrique doit trouver une solution pour compenser la longue absence de son latéral droit. Et dans cette optique, le jeune David Boly (16 ans) pourrait avoir son à dire. D'ailleurs, l'entraîneur du PSG confirme qu'il sera dans le groupe pour affronter l'OL dimanche.

David Boly dans le groupe du PSG à Lyon « Il sera dans le groupe mais il faut être calme. Il y a différentes possibilités. C'est le moment de montrer de la confiance à plusieurs joueurs. Il sera là demain (dimanche, NDLR) », confie l'entraîneur du PSG à l'occasion de son passage en conférence de presse avant d'évoquer plus globalement le centre de formation parisien.