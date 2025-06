Officiel : Le PSG vient de signer «le meilleur du monde» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ cet été alors qu'il arrivait au terme de son contrat avec le PSG, Luis Campos a finalement resigné jusqu'en 2030 avec le club de la capitale. Et le directeur sportif a été mis à l'honneur samedi soir après le sacre du PSG en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi affirmant notamment qu'il était le meilleur du monde dans sa fonction.

Le 22 mai dernier, au terme d'un long feuilleton qui aura duré pendant plusieurs mois et qui a connu de nombreux rebondissements, le PSG s'est finalement décidé à prolonger le contrat de Luis Campos qui arrivait à expiration. Le directeur sportif a signé un nouveau bail jusqu'en 2030, et va ainsi pouvoir continuer sa mission dans le recrutement du PSG, en dénichant pourquoi pas de nouvelles pépites à l'image de Vitinha, João Neves ou encore Willian Pacho.

L'émotion d'Al-Khelaïfi Samedi soir, à l'issue du sacre du PSG en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan (5-0), Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché son émotion au micro de Canal + : « Cette année a été très spéciale, on a eu des débuts difficiles, tout le monde nous critiquait, doutait de nous, et là, beaucoup de gens n’avaient pas confiance en notre projet, nos investissements… Aujourd’hui, on a prouvé qu’on est là, on est champions, j’ai du mal à y croire. 5-0, c’est incroyable, c’est un rêve. On défend le drapeau de la France, on est un club français, on mérite, il y a beaucoup de grands clubs en France, tout le monde critique la France en disant qu’on n’a pas de qualité, mais on a montré aujourd’hui qu’on a de grands joueurs », a indiqué le président du PSG, avant de s'enflammer pour Luis Campos et lui décerner un titre spécial.