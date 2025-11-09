Officiel : Le PSG perd un joueur, un changement annoncé !

Victime d'une grosse entorse de la cheville, Achraf Hakimi est forfait pour le choc entre l'OL et le PSG au Groupama Stadium. Pour pallier l'absence de son numéro 2, Luis Enrique a décidé de repositionner Warren Zaïre-Emery - milieu de terrain de formation - en tant que latéral droit.
Lors du choc face au Bayern, programmé ce mardi soir, le PSG a perdu à la fois la rencontre et Achraf Hakimi. En effet, le club bavarois s'est imposé (1-2) grâce à un doublé de Luis Diaz, qui a blessé le Marocain à la suite d'un tacle assassin.
OL-PSG : Hakimi est forfait
Victime d'une grosse entorse de la cheville gauche, Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétition. Logiquement, le latéral droit du PSG est donc absent pour le choc face à l'OL, programmé ce dimanche soir au Groupama Stadium.
OL-PSG : Zaïre-Emery remplace Hakimi
Pour combler le vide laissé par Achraf Hakimi, Luis Enrique a décidé de miser sur Warren Zaïre-Emery. En effet, le milieu de terrain de 19 ans est repositionné dans le couloir droit de la défense du PSG pour le choc face à l'OL. Reste à savoir si l'international français réussira à faire oublier l'absence d'Achraf Hakimi lors de cette ultime rencontre de la douzième journée de Ligue 1.