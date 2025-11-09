Officiel : Le PSG perd un joueur, un changement annoncé !

Amadou Diawara

Victime d'une grosse entorse de la cheville, Achraf Hakimi est forfait pour le choc entre l'OL et le PSG au Groupama Stadium. Pour pallier l'absence de son numéro 2, Luis Enrique a décidé de repositionner Warren Zaïre-Emery - milieu de terrain de formation - en tant que latéral droit.

Lors du choc face au Bayern, programmé ce mardi soir, le PSG a perdu à la fois la rencontre et Achraf Hakimi. En effet, le club bavarois s'est imposé (1-2) grâce à un doublé de Luis Diaz, qui a blessé le Marocain à la suite d'un tacle assassin.

OL-PSG : Hakimi est forfait Victime d'une grosse entorse de la cheville gauche, Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétition. Logiquement, le latéral droit du PSG est donc absent pour le choc face à l'OL, programmé ce dimanche soir au Groupama Stadium.