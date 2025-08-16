Officiel : Le PSG annonce sa star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG versions Qataris a radicalement changé les bases de son projet depuis deux saisons en se focalisant davantage sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel plutôt qu’en misant des fortunes sur des noms ronflants. Et le président Nasser Al-Khelaïfi a confirmé ce virage majeur au PSG via une annonce officielle, en confirmant que le collectif était bel et bien la star du projet.

L’époque bling-bling du PSG est révolue, et c’est le président Nasser Al-Khelaïfi qui le confirme ! Qu’elle paraît loin l’époque où les propriétaires qataris du club de la capitale mettaient des fortunes sur la table pour recruter des stars confirmées sur le marché (Ibrahimovic, Di Maria, Mbappé, Neymar, Messi…). Depuis deux ans, le PSG adopte une stratégie axée sur le développement des jeunes, et cela semble déjà fonctionner !

Doué, Barcola... La réussite du PSG Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, le PSG a été porté par ses nouveaux talents, à l’image d’un Désiré Doué qui a explosé en 2025, ou encore de ses nouvelles valeurs sûres telles que Bradley Barcola, Willian Pacho ou encore João Neves.