Officiel : Le PSG annonce sa star !

Le PSG versions Qataris a radicalement changé les bases de son projet depuis deux saisons en se focalisant davantage sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel plutôt qu’en misant des fortunes sur des noms ronflants. Et le président Nasser Al-Khelaïfi a confirmé ce virage majeur au PSG via une annonce officielle, en confirmant que le collectif était bel et bien la star du projet.
L’époque bling-bling du PSG est révolue, et c’est le président Nasser Al-Khelaïfi qui le confirme ! Qu’elle paraît loin l’époque où les propriétaires qataris du club de la capitale mettaient des fortunes sur la table pour recruter des stars confirmées sur le marché (Ibrahimovic, Di Maria, Mbappé, Neymar, Messi…). Depuis deux ans, le PSG adopte une stratégie axée sur le développement des jeunes, et cela semble déjà fonctionner !
Doué, Barcola... La réussite du PSG
Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, le PSG a été porté par ses nouveaux talents, à l’image d’un Désiré Doué qui a explosé en 2025, ou encore de ses nouvelles valeurs sûres telles que Bradley Barcola, Willian Pacho ou encore João Neves.
« La véritable star, c’est l’équipe »
Dans des propos rapportés par L’EQUIPE, le président Nasser Al-Khelaïfi confirme d’ailleurs que le collectif est devenu la seule et unique star du PSG : « Après la plus grande saison de l’histoire du PSG, nous allons redoubler d’efforts dans tous les domaines car nous avons encore tant à accomplir. Nos fondamentaux, eux, demeurent inchangés. Ils reposent avant tout sur le collectif où la véritable star, c’est l’équipe, ainsi que sur la confiance que nous plaçons dans nos jeunes talents, l’engagement pour le maillot et une philosophie de jeu résolument tournée vers l’attaque », lâche le président du PSG dans son annonce. Voilà qui est clair.